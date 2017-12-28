Центробанк РФ может ввести наднациональную криптовалюту в рамках БРИКС или ЕАЭС

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В России задумались над возможностью введения наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС или Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сообщила первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

"Мы продолжаем работу над изучением этого вопроса. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами - это возможность введения наднациональной криптовалюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС. Очень много технологических и макроэкономических вопросов, поэтому, я думаю, следующий год как раз будет посвящен проработке подходов к возможности выпуска такой наднациональной криптовалюты", - сказала Скоробогатова.

Введение национальной цифровой валюты ЦБ не кажется целесообразным с точки зрения макроэкономики населения, добавила она.