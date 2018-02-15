Медведев считает финансовую систему России устойчивой

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Финансовая система Российской Федерации является довольно устойчивой — заявил глава отечественного кабинета министров Дмитрий Медведев, отметив высокий показатель устойчивости рубля.

Соответствующее заявление Медведев сделал в Сочи, в ходе пленарного заседания Российского инвестиционного форума.

"У России устойчивая финансовая система. Курс нашей национальной валюты демонстрирует отличную устойчивость", — объявил российский премьер-министр.

Положительные тенденции, наблюдаемые, по словам Дмитрия Медведева, в российской экономике непосредственно сейчас, предстоит развивать самым активным образом, если Россия хочет перейти от просто устойчивой финансовой системы к прогрессивной и задающей тон.

Медведев, напомним, делает уже не первое заявление о сбалансированности финансовой системы России. Он, в частности, говорил об этом в конце 2017-го, добавляя, что Центробанк, несмотря не все внешние и внутренние вызовы, поддерживает полный порядок в отечественном финансовом секторе. "У нас были некоторые сложности в прошлом, но масса удачных решений, которые применил ЦБ, позволили сделать финансовую систему по-настоящему прочной", — говорил Медведев в ноябре прошлого года.