Центробанк не будет приравнивать криптовалюты к расчетным или платежным средствам

Центральный банк Российской Федерации не планирует приравнивать криптовалюты к расчетным или платежным средствам. Соответствующее заявление сделала Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России.
"Мы не считаем криптовалюты расчетными или платежными средствами и не планируем менять свое мнение по этому вопросу в обозримой перспективе", — заявила Скоробогатова в ходе заседания общественного совета в Министерстве финансов России.
В России, напомним, готовится законопроект о регулировании криптовалютного рынка — соответствующий документ должен быть подготовлен к концу марта 2018-го.
У экспертов, при этом, нет единого мнения о том, нужно ли вообще Российской Федерации каким-либо образом регулировать рынок криптовалют. По словам Анатолия Аксакова, возглавляющего комитет Госдумы по финансовому рынку, в данный момент среди компетентных экспертов ведутся жаркие дискуссии в рамках подготовки проекта закона.
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