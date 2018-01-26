Трамп пообещал укреплять американский доллар

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует укреплять валюту США. Соответствующее заявление лидер Америки сделал в эфире тв-канала CNBC.

Американский доллар должен становиться все сильнее и сильнее — заявил Дональд Трамп, добавив, что в конечном итоге доллар должен стать невероятно сильной валютой.

"Доллар будет становиться все более сильным, чтобы в конце концов стать сильным, как никогда", — сказал сорок пятый президент США, отметив, что недавнее заявление начальника американского министерства финансов Стивена Мнучина о преимуществах слабого доллара — это не более, чем вырванные из контекста и неправильно интерпретированные слова.

Мнучин, напомним, сказал на форуме в Давосе, что некоторое ослабление доллара будет способствовать росту американской экономики. Так, по словам министра, у США будут лучшие условия для ведения внешней торговли.

В тот же день курс американской валюты стремительно подкосился, достигнув минимума с конца 2014-го года. Американские власти, впрочем, заявляют, что их не пугают подобные колебания курса, так как они не приведут к ослаблению доллара в долгосрочной перспективе.