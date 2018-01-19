Причина обвала биткоина кроется в лунном Новом году

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Восемнадцатого декабря стоимость одного биткоина составляла двадцать тысяч долларов США, а сейчас, спустя месяц, биткоин торгуется менее, чем по десять тысяч долларов, то есть его курс упал в два раза. Эксперты говорят, что причина наблюдаемого падения рынка криптовалют (кроме биткоина просели и другие криптовалюты) — подготовка китайцев к лунному Новому году.

Который в Поднебесной и странах Восточной Азии будут праздновать во второй половине февраля. До праздника еще месяц, однако азиаты уже сейчас осуществляют активную подготовку к нему, в частности, покупают подарки, для чего и избавляются от части своих криптовалютных активов.

"Подобная картинка наблюдается каждый год. И не только в Китае — лунный Новый год празднуют в Таиланде, Сингапуре и Малайзии", — говорит Александр Валлин, глава социальной сети для трейдеров Sprinklebit.

Почему на курс биткоина влияет китайский Новый год? Потому что до недавнего времени большая часть биткоинов (более, чем девяносто процентов) торговались в корейских вонах и китайских юанях. Криптовалютный рынок, кроме того, подвергается атакам правительств КНР и Южной Кореи, которые закрывают биржи.