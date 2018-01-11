В Южной Корее боятся биткоинов и собираются запретить их

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Власти Республики Корея серьезно обеспокоены масштабными спекуляциями, спровоцированными бумом криптовалют. Ситуация на криптовалютных биржах Южной Кореи, как уверены в Сеуле, начала выходить из-под контроля, поэтому рынок необходимо регулировать в самой жесткой степени.

"То, что происходит вокруг криптовалют в целом и биткоина в частности, можно назвать разве что сумасшествием. Мы опасаемся, что ненормальное состояние рынка криптовалют может больно ударить по экономике, поэтому разрабатываем действенные меры воздействия", — заявил накануне Пак Сан Ки, начальник министерства юстиции Южной Кореи.

В южнокорейском информационном пространстве, тем временем, появились слухи о возможном закрытии популярных криптовалютных бирж. Министр, правда, не стал комментировать соответствующие слухи.

Появился даже термин "кимчхи-бонус" — так называются легкие деньги, которые можно заработать на корейских криптовалютных биржах. Эксперты говорят, что наблюдаемая ситуация далека от нормальной, то есть биржи стали превращаться во что-то вроде азартной игры. Пока что неясно, как отразится на глобальном рынке криптовалют возможное закрытие южнокорейских бирж.