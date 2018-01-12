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Стало известно, сколько россияне потратили на празднование Нового года

Пятница, 12 Января 2018 10:47
Стало известно, сколько россияне потратили на празднование Нового года Фото из открытых источников

Граждане Российской Федерации потратили на празднование Нового года столько, сколько и планировали, то есть, в среднем четырнадцать тысяч рублей. Такую информацию обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения, сотрудники которого провели соответствующий социологический опрос.

 

Выяснилось, что на встречу Нового года 2018 россияне потратили примерно такую же сумму, как и годом ранее. Если говорит конкретно, то 14195 рублей. Новый год 2017, при этом, обошелся россиянам всего лишь на три рубля дешевле.

 

"Опрос показал, что те или иные траты в праздничный период совершали девяносто восемь процентов респондентов. Примечательно, что фактические траты россиян на Новый год полностью совпали с запланированными", — говорят представители ВЦИОМ.

 

На подарки граждане РФ потратили в среднем 5459 рублей — то есть больше, чем на организацию новогоднего стола (4764 рубля). Туристические поездки, походы на ёлки и в рестораны обошлись в среднем в четыре тысячи рублей.

 

"Если говорить о подарках, то самые популярные — это косметика, парфюмерия, бижутерия, конфеты, спиртное и сувениры. В целом — россияне нашли под ёлками примерно то, на что и рассчитывали", — добавляют социологи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости Новый год

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