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Минтруд разрешил госслужащим не декларировать криптовалюту

Среда, 10 Января 2018 10:04
Минтруд разрешил госслужащим не декларировать криптовалюту Фото из открытых источников

В сведениях о доходах за 2017 год, которые должны предоставить Министерству труда Российской Федерации государственные служащие, не нужно будет декларировать криптовалюту. Соответствующая информация, по данным ТАСС, содержится в документе, который был опубликован сегодня на официальном сайте ведомства.

 

"Справка не предусматривает указание услуг и товаров, полученных в натуральном виде, а также сведений о тех или иных виртуальных деньгах", — говорится в сообщении Минтруда.

 

Представители Министерства труда напоминают, что справку о доходах, расходах и имуществе должны предоставлять чиновники, а также члены их семей, в частности — супруги и дети, не достигшие возраста совершеннолетия.

 

Справки о доходах за прошедший год обязаны предоставлять все государственные служащие, которые занимают госдолжности РФ, а также госдолжности субъектов и муниципальные должности. Плюс, сведениях о доходах должны подавать сотрудники государственных корпораций, Пенсионного фонда, а также других госфондов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости криптовалюта

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