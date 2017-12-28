Крупные операторы запустили процедуру изменения тарифов для отмены роуминга

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Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров сообщил, что все крупные операторы связи в РФ запустили процедуру по изменению своих тарифов для постепенной отмены роуминга внутри России.

"Все крупнейшие операторы уже приступили к серьезной корректировке тарифных планов с тем, чтобы понятие внутрироссийского роуминга постепенно уходило в прошлое. Еще больше изменений нас ожидает уже в январе 2018 года", - сообщил Никифоров.

Ранее сообщалось, что у операторов могут изъять необоснованно полученный доход по национальному роумингу.