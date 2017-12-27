У операторов могут изъять необоснованно полученный доход по роумингу

Как сообщили сегодня, 27 декабря, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, операторов могут лишить дохода, который был необоснованно получен за услуги роуминга.
Напомним, операторы были обязаны устранить необоснованную разницу в тарифах во внутрисетевом роуминге до 15 декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что ФАС и Минковсвязь обсудят с операторами связи отмену роуминга на территории Российской Федерации в ближайшее время.
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