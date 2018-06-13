Турция показала кукиш России. Будет ли ответная реакция?

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Строить какие-то долгосрочные планы при партнерстве с Турцией — бессмысленно. Это в очередной раз продемонстрировал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, торжественно запустивший газотранспортную систему TANAP, которая будет поставлять азербайджанский газ в Европу в обход России.

В открытии газопровода решил поучаствовать президент Украины Петр Порошенко — еще бы, ведь энергетический проект такого уровня, реализованный без участия РФ, представляет собой отличное подкрепление для риторики, которой придерживаются в Киеве. "Мы полностью поддерживаем этот проект — в первую очередь потому, что он будет дополнительно обеспечивать энергобезопасность целого региона", — заявил пан Порошенко.

Что же касается Эрдогана, то он уверен, что газопровод TANAP станет первой ласточкой в реализации целого ряда подобных проектов. Турция, как отмечают компетентные специалисты, планирует стать серьезным энергетическим хабом, поэтому слова турецкого лидера выглядят вполне логично.

Нелогично выглядит разве что тот факт, что идея газопровода TANAP в некоторой степени противоречит "Турецкому потоку", при помощи которого Россия намеревается доставлять свой газ европейским потребителям.

Тут стоит отметить, что конкурентом для "Турецкого потока" TANAP может быть только теоретическим, потому что объем газа, который будет прокачиваться через эти магистрали, нельзя даже сравнивать — проект "Газпрома" гораздо более мощный. Но сам прецедент, тем не менее, заставляет задуматься.

"Газопровод TANAP не может составлять конкуренцию для "Турецкого потока" — это проекты очень разного уровня. Тем более, что речь пока что идет о запуске первой ветки, которая будет снабжать газом исключительно турецкий рынок. Если говорить о второй ветке, которая будет доставлять газ в Европу, то здесь все зависит от позиции ЕС. Но в любом случае — это не тот проект, который может конкурировать с "Турецким потоком", поэтому "Газпрому" нечего опасаться. Пока что нечего. Потому что в будущем Турция планирует превратиться в большой энергетический хаб. Но делать тут какие-то прогнозы пока слишком преждевременно — ситуация может развиваться самым непредсказуемым образом, так как слишком многое зависит от сложно прогнозируемых политических факторов, который могут меняться очень стремительно", — говорит Сергей Пикин из Фонда энергетического развития.