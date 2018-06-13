Haqqin.az (Азербайджан): Турция на пороге выборов. К чему готовится Эрдогану и... стране?

Фото из открытых источников

24 июня в Турции одновременно состоятся досрочные президентские и парламентские выборы. Но основное внимание приковано, конечно, к избранию главы страны. Обусловлено это и тем, что республика, по решению референдума 2017 года, должна перейти на президентскую систему правления.

На предстоящих выборах вступят в силу принятые по итогам того же референдума изменения в Конституцию Турции. В частности, число депутатов в Национальном собрании (парламенте) возрастет с 550 до 600. Пост премьер-министра будет упразднен — главой исполнительной власти станет президент, который и будет назначать министров. Вводится институт вице-президентов. Парламент лишится контроля над деятельностью правительства, но может рассмотреть требование об импичменте президенту, если оно будет поддержано не менее 301 из 600 депутатов. Для принятия решения о проведении внеочередных парламентских выборов необходимо заручиться поддержкой 360 депутатов.

Тем не менее, ведущие оппозиционные партии Турции договорились создать коалицию, чтобы выступить единым блоком на досрочных парламентских выборах. Причем, нынешняя оппозиционная коалиция не имеет аналогов в новейшей политической истории Турции. В нее вошли как основанная еще Кемалем Ататюрком левая Республиканская народная партия, так и крайне правые объединения, например, Партия добродетели, проповедующая исламские ценности.

Но хотя кандидат в президенты от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже и заявил, что последние результаты опросов могут вызывать обеспокоенность у главы Турции Эрдогана, на самом деле никаких причин для беспокойства у него нет, потому что большинство населения страны выступает за действующего президента, который заверил, что Турция превращается в самую сильную страну региона и вскоре войдет в число крупнейших мировых игроков.

Сам баллотирующийся Эрдоган объяснил досрочные выборы необходимостью как можно быстрее перейти к президентской форме правления. Кроме того, власти предпочли такой вариант до наступления ожидаемого экономического кризиса. Так или иначе — экономика является одной из важнейших причин, влияющих на предпочтения избирателей. Вместе с тем, выборы проходят при повальном обвале национальной валюты — лиры, который Эрдоган считает диверсией. «Это враждебные силы, получающие задание от своих западных спонсоров, замешаны в финансовой диверсии против нашего государства. Мы разберемся с ними после 24 июня», — заявил он.

В любом случае, как заявил haqqin.az Ибрагим Озтюрк, профессор экономики в Университете Мармара в Стамбуле, победа Эрдогана ни у кого не вызывает сомнений.

«Он сильный и харизматичный лидер. Не удивительно, что потенциал Турции по привлечению прямых иностранных инвестиций в настоящее время сопоставим с другими быстро растущими странами с формирующейся рыночной экономикой. Но серьезные проблемы остаются. Это в основном обесценивание национальной валюты, да и безработица остается неизменно высокой, хотя занятость в настоящее время находится на более высоком уровне, чем раньше. Поэтому президенту Эрдогану предстоит после выборов претворить очень непопулярные реформы, и не исключено, что второй этап борьбы с враждебными силами начнется с финансовой и банковской сферы. Турецкий зажиточный класс получил однозначный сигнал: либо сидите тихо, либо уезжайте, в противном случае, вас ждет тюрьма», — сказал профессор.

Источник