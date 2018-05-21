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Ученые РАН предложили начать поиск нефти и газа на шельфе Крыма

Понедельник, 21 Мая 2018 14:10
Ученые РАН предложили начать поиск нефти и газа на шельфе Крыма Фото из открытых источников

Прибрежный шельф Крымского полуострова является перспективным местом для проведения геологической разведки — сообщают члены Российской академии наук, предложившие провести здесь поиск газовых и нефтяных месторождений.

 

Соответствующее предложение, как сообщает ТАСС, прозвучало сегодня утром в рамках заседания совета научно-технической политики Крыма.

 

"Прибрежная акватория Крыма должна стать местом проведения тщательного мониторинга, направленного на поиск нефтегазопроявлений. В случае выявления потенциально значимых объектов, следует провести судовые измерения, для которых необходимо задействовать такие технологии, как акустические локаторы", — заявил Валерий Бондур, академик и вице-президент РАН.

 

В рамках поиска месторождений, как добавил Бондур, акваторию прибрежных районов Крыма следует изучить при помощи космической фотосъемки, а также путем проведения специальных морских экспедиций. Итогом исследований станет разработка конкретных рекомендаций, которые помогут освоить шельф Крымского полуострова.

 

Ранее появилась информация о месторождении газа, которое залегает в нейтральных водах между Крымским полуостровом и Херсонской областью Украины — поиск газа на этом недоразведанном объекте будет производить симферопольское предприятие "Черноморнефтегаз".

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Колесников Андрей Опубликовано в Энергетика   Теги Новости Крым
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