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ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму

Понедельник, 21 Мая 2018 11:41
ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму Фото из открытых источников

Группу экстремистов, которая была создана по указанию главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, раскрыли в Крыму. По данным ФСБ, экстремистская организация, действовавшая при поддержке СБУ, провели ряд акций, направленных на устрашение крымских татар и нагнетание напряженности.

 

Раскрытая структура была организована по указанию находящегося в розыске Чубарова, однако руководил группой Эрол Велиев — помощник Мустафы Джемилева, депутата украинской Верховной рады. В группу входили два бывших профессиональных боксера — А. Третьяков и А. Стешенко. Известно, что в начале этого года экстремисты подожгли дом Эмирали Аблаева, муфтия Крыма. За проведение акции боевики получили по пятьсот американских долларов.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Крым
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