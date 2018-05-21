ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму

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Группу экстремистов, которая была создана по указанию главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, раскрыли в Крыму. По данным ФСБ, экстремистская организация, действовавшая при поддержке СБУ, провели ряд акций, направленных на устрашение крымских татар и нагнетание напряженности.

Раскрытая структура была организована по указанию находящегося в розыске Чубарова, однако руководил группой Эрол Велиев — помощник Мустафы Джемилева, депутата украинской Верховной рады. В группу входили два бывших профессиональных боксера — А. Третьяков и А. Стешенко. Известно, что в начале этого года экстремисты подожгли дом Эмирали Аблаева, муфтия Крыма. За проведение акции боевики получили по пятьсот американских долларов.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда