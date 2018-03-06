Газовая война Газпрома и Украины повлияет на Северный поток-2

Конфликт между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" может повлиять на судьбу газопровода "Северный поток - 2" — считают эксперты. Речь, если что, идет о положительном для перспективной газовой магистрали влиянии, так что волноваться о будущем "Северного потока - 2" не стоит.
Вячеслав Кулагин из Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетически исследований РАН считает, что ситуация, в которой оказалась газовая отрасль Украины, нуждается во вмешательстве Еврокомиссии, которая, как предполагается, надавит на Киев для того, чтобы "вразумить" его.
"Российская Федерация выполняет все обязательства, которые она взяла на себя в рамках газовых контрактов с Европой. "Газпром" поставляет газ в ЕС через Украину несмотря ни на что, так как европейский рынок, очевидно, является приоритетным для РФ", — говорит представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
В разрешении конфликта между "Нафтогазом" и "Газпромом", тем временем, заинтересованы и в Европе, и в России, потому что от ситуации на этом фронте зависит не только экономическая повестка дня, но и политическая.
Но в конце концов конфликт пойдет на пользу "Северному потоку 2" — оценивая угрозы, которые создает для транзита Украина, европейцы должны осознать, что альтернативы строящемуся газопроводу нет.
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