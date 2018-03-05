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"Газпром" уведомил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов в суде

Понедельник, 05 Марта 2018 17:06
&quot;Газпром&quot; уведомил &quot;Нафтогаз&quot; о начале расторжения контрактов в суде Фото из открытых источников

Сегодня "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил журналистам глава российской компании Алексей Миллер.

 

На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа, напоминает РИА Новости.

 

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

 

"Газпром" не согласился с этим вердиктом, назвав его "асимметричным", и решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом".

 

По словам Миллера, суд аргументировал решение в пользу "Нафтогаза" резким ухудшением состояния украинской экономики. "Газпром" же, подчеркнул он, не намерен за свой счет "решать экономические проблемы Украины".

 

При этом в Киеве уверены, что газовые контракты не предусматривают возможности одностороннего расторжения.

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Волкова Алена Опубликовано в Энергетика   Теги Газпром Нафтогаз

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