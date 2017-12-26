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Nissan отзывает в России более почти 130 тысяч автомобилей

Понедельник, 25 Декабря 2017 14:22
Nissan отзывает в России более почти 130 тысяч автомобилей Фото из открытых источников

Российский дилер компании Nissan отзывает почти 130 тысяч автомобилей марок Note и Tiida.

 

В этих моделях проявился дефект с подушками безопасности. Возможно их некорректное срабатывание, рассказали в ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС".

 

Под отзыв попадают автомобили, реализованные с августа 2008 года по август 2014 года, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Nissan

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