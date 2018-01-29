Названы самые необычные отечественные автомобили, о которых мало кто знает

Фото из открытых источников

Двадцать девятого января — день рождения автомобиля, который приводится в движение мотором, работающим на бензине. Именно в этот день, но в уже очень далеком 1886 году, немец Карл Бенц построил машину Motorwagen, которая по тем временам была просто каким-то чудом.

Для того, чтобы не провоцировать слишком уж сильное любопытство, Бенц испытывал свою самодвижущуюся повозку по ночам. Это, как необходимо отметить, происходило до 29 января 1886-го, а в этот день талантливый немец наконец-то запатентовал свое изобретение и, тем самым, навсегда вошел в историю.

За прошедшие сто тридцать с лишним лет в мире появилось огромное множество самых разнообразных автомобилей. Некоторые из которых, как отмечают тематические средства массовой информации, были весьма и весьма необычными. Создавали необычные машины и в СССР.

Посмотрите хотя бы на изображение слева. Это, если что, ЗИС-101А-Спорт, созданный инженерами московского завода ЗИС в 1939 году. Шестилитровый восьмицилиндровый мотор, который приводил этого красавца в движение, был оборудован карбюратором с падающим потоком и другими передовыми для того времени техническими решениями.