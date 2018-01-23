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Шок! Современные разработчики скопировали разработки СССР для своих гаджетов

Вторник, 23 Января 2018 13:46
Шок! Современные разработчики скопировали разработки СССР для своих гаджетов Фото из открытых источников

Ученые из Советского Союза, как внезапно выяснилось, часто опережали свое время и изобретали технологии, к пониманию необходимости которых мир приблизился только сейчас.

 

Мало кто знает, что в СССР еще в 1987 году изобрели радиокомплекс "СФИНКС", который при ближайшем рассмотрении оказывается прототипом концепции "умный дом", набирающей популярность в современном мире. Стереосистема, дисплеи для отображения той или иной информации, телефоны и прочие домашние предметы, по задумке авторов системы "СФИНКС", должны были быть объединены в единую структуру, управляемую центральным компьютером.

 

Кроме "умного дома" в СССР изобрели "умные" носимые устройства. Только не браслеты, а солнцезащитные очки. Они могли показывать, например, температуру окружающего воздуха.

 

Советские ученые знали, что будущее за интеллектуальной электроникой. Предполагалось, что машины со сложными системами навигации, диагностики и коммуникации рано или поздно станут реальностью и вытеснят устаревшие виды техники. В общем, советские ученые все знали и обо всем предполагали, но ничего, кроме прототипов, не делали, поэтому их гениальные проекты так и не были реализованы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости СССР

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