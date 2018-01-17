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«АвтоВАЗ» выкатил на тесты обновленный седан LADA Granta

Среда, 17 Января 2018 13:37
«АвтоВАЗ» выкатил на тесты обновленный седан LADA Granta Фото из открытых источников

Покрытый камуфляжной пленкой автомобиль, обнаруженный бдительными автошпионами на парковочной площадке у тольяттинского научно-технического центра концерна "АвтоВАЗ", подозрительно напоминает "Ладу Гранту". Собственно, это она и есть, но в несколько обновленном виде.

 

Несмотря на камуфляж, можно рассмотреть некоторые интересные детали. В частности — тот факт, что задняя и передняя части кузова обновленной Lada Granta теперь выглядят заметно иначе.

 

Автомобильные журналисты говорят, что изменения затронули не только экстерьер популярной модели — в салоне машины можно обнаружить как минимум новую приборная панель.

 

Речь идет о рестайлинговой "Гранте" — модели Lada Granta FL. Она будет представлять собой промежуточное звено в эволюции модели. Предполагается, что широкая общественность увидит новый автомобиль в августе 2018-го, в ходе Московского автосалона.

 

Говоря о семействе Granta, стоит отметить, что в руководстве концерна "АвтоВАЗ" обещали выпустить полностью новую "Гранту" в не слишком отдаленном будущем. Полностью новая "Гранта", по слухам, будет основана на платформе B0 от Renault-Nissan.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости АвтоВАЗ

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