«АвтоВАЗ» выкатил на тесты обновленный седан LADA Granta

Покрытый камуфляжной пленкой автомобиль, обнаруженный бдительными автошпионами на парковочной площадке у тольяттинского научно-технического центра концерна "АвтоВАЗ", подозрительно напоминает "Ладу Гранту". Собственно, это она и есть, но в несколько обновленном виде.
Несмотря на камуфляж, можно рассмотреть некоторые интересные детали. В частности — тот факт, что задняя и передняя части кузова обновленной Lada Granta теперь выглядят заметно иначе.
Автомобильные журналисты говорят, что изменения затронули не только экстерьер популярной модели — в салоне машины можно обнаружить как минимум новую приборная панель.
Речь идет о рестайлинговой "Гранте" — модели Lada Granta FL. Она будет представлять собой промежуточное звено в эволюции модели. Предполагается, что широкая общественность увидит новый автомобиль в августе 2018-го, в ходе Московского автосалона.
Говоря о семействе Granta, стоит отметить, что в руководстве концерна "АвтоВАЗ" обещали выпустить полностью новую "Гранту" в не слишком отдаленном будущем. Полностью новая "Гранта", по слухам, будет основана на платформе B0 от Renault-Nissan.
Сцены из любого фильма ужасов меркнут на фоне этих реально существующих мест, которые можно посетить...
Генпрокурор Украины танцует с собакой
- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секс@ каждый день. А я таки в возрасте…
- А шо я вам говорил, Наум Аронович - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет…
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.