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«АвтоВАЗ» оснастил системой «ЭРА-ГЛОНАСС» три модели LADA‍

Понедельник, 15 Января 2018 13:10
«АвтоВАЗ» оснастил системой «ЭРА-ГЛОНАСС» три модели LADA‍ Фото из открытых источников

Сразу три модели производства крупнейшего отечественного автомобилестроительного концерна "АвтоВАЗ" получили модули "ЭРА-ГЛОНАСС" — это автомобили LADA Granta, LADA Kalina и LADA Largus.

 

Стоимость указанных транспортных средств, по данным аналитического агентства "Автостат", в результате увеличилась на шесть тысяч рублей.

 

Ранее, напомним, концерн "АвтоВАЗ" оборудовал системами "ЭРА-ГЛОНАСС" исключительно новые модели XRay и Vesta. Однако в наступившем году производитель машин LADA решил снова участвовать в государственных программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а согласно обновленным правилам этих проектов, принимать участие в них могут только машины, оборудованные системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

 

Вот поэтому-то "АвтоВАЗ" и стал устанавливать систему экстренного реагирования при авариях на другие свои пользующиеся популярностью модели.

 

Новые версии автомобилей LADA отличаются словом Glonass в названии. Это, например, Standart/Glonass и Comfort/Glonass. Они будут стоить несколько дороже (на шесть тысяч рублей), чем аналогичные комплектации без системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Lada

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