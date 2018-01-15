«АвтоВАЗ» оснастил системой «ЭРА-ГЛОНАСС» три модели LADA‍

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Сразу три модели производства крупнейшего отечественного автомобилестроительного концерна "АвтоВАЗ" получили модули "ЭРА-ГЛОНАСС" — это автомобили LADA Granta, LADA Kalina и LADA Largus.

Стоимость указанных транспортных средств, по данным аналитического агентства "Автостат", в результате увеличилась на шесть тысяч рублей.

Ранее, напомним, концерн "АвтоВАЗ" оборудовал системами "ЭРА-ГЛОНАСС" исключительно новые модели XRay и Vesta. Однако в наступившем году производитель машин LADA решил снова участвовать в государственных программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а согласно обновленным правилам этих проектов, принимать участие в них могут только машины, оборудованные системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

Вот поэтому-то "АвтоВАЗ" и стал устанавливать систему экстренного реагирования при авариях на другие свои пользующиеся популярностью модели.

Новые версии автомобилей LADA отличаются словом Glonass в названии. Это, например, Standart/Glonass и Comfort/Glonass. Они будут стоить несколько дороже (на шесть тысяч рублей), чем аналогичные комплектации без системы "ЭРА-ГЛОНАСС".