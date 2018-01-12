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День Спасибо: Всемирный праздник благодарности отмечается 11 января

Четверг, 11 Января 2018 13:51
День Спасибо: Всемирный праздник благодарности отмечается 11 января Фото из открытых источников

Среди огромного количества странных и очень странных праздников, существующих у разных народов мира, День Спасибо, который празднуют сегодня, не выглядит слишком уж необычным. Что, впрочем, неудивительно, ведь праздник еще не успел обрасти какими-нибудь загадочными ритуалами или человеческими жертвоприношениями — желающим праздновать День Спасибо нужно всего лишь говорить "спасибо" всем подряд.

 

Правда в условиях хтонической России, за такое можно, как говорится, и в бубен схлопотать, но не будем о грустном, а лучше поговорим об истории праздника. О ней, к сожалению, известно немногое, но да и ладно, достаточно знать, что праздник был учрежден какими-то миротворческими организациями неизвестно когда и зачем.

 

Зато кое-что известно об истории слова "спасибо". Оно, по утверждениям экспертов в области истории, было введено в шестнадцатом веке дьяконом по имени Аввакум.

 

"Негоже божьему человеку благодарствую слово использовать, так что теперь будем говорить "Спаси Богъ". А кто не будет — умрет", — сказал однажды дьякон и был таков. Удивительно, но рекомендация священнослужителя каким-то необъяснимым образом прижилась.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости праздник

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