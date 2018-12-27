Четверг 27 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» В Белоруссии сформировали первую IT-роту
﻿

В Белоруссии сформировали первую IT-роту

Четверг, 27 Декабря 2018 10:01
В Белоруссии сформировали первую IT-роту Фото из открытых источников

Вооруженные силы Республики Беларусь обзавелись первой ротой информационных технологий. Так называемая IT-рота образована на базе Военной академии Белоруссии, а первыми членами нового подразделения стали четыре десятка человек.

 

О создании первой в республике IT-роты сообщили официальные представители Министерства обороны Республики Беларусь.

 

Ранее, напомним, начальник военного ведомства Беларуси Андрей Равков говорил, что в стране будет сформирована особая рота, основной задачей которой станет обеспечение информационной безопасности. Летом 2018-го белорусское министерство обороны сообщило, что специальная рота будет укомплектована к концу года.

 

"Основная цель формирования нового подразделения — повышение уровня эффективности войск путем максимального применения имеющегося в стране интеллектуального потенциала. Привлечение специалистов в области информационных технологий и разработчиков программного обеспечения позволит реализовать эту задачу оптимальным образом", — говорят представители МО Белоруссии.

 

Вчера, как отметили белорусские военные, была официально открыта компьютерная аудитория IT-роты — здесь военнослужащие новой армейской структуры будут выполнять свои "боевые" задачи.

 

Среди проектов, которыми занимается Военная академия Белоруссии, на базе которой сформирована новая рота, есть инициативы, связанные с моделированием военных действий, а также проекты в области навигации и систем радиолокации и управления.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Беларусь
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В Российской Федерации разрабатывается беспилотный боевой модуль, предназначенный для поражения воздушных целей — модификация артустановки "Самум". Представители Подольского электромеханического завода, на мощностях которого создается новая установка, говорят, что она может…
Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 выведены на орбиты. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Есть отделение космических аппаратов от разгонного блока», — приводит RT слова представителя госкорпорации.…
Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? С нового года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. Подробнее о тех, которые коснутся большинства — в нашей подборке. Изменения пенсионного законодательства Важнейшим из…
Читайте также
CNBC: Россия успешно протестировала гиперзвуковую ракету "Циркон" CNBC: Россия успешно протестировала гиперзвуковую ракету "Циркон" Российские военные осуществили еще один успешный тестовый запуск новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", способной уничтожать авианосцы США. Об очередном испытании оружия, против которого у Пентагона до сих пор нет эффективной защиты,…
Эксперт оценил успешный пуск ракеты "Авангард" Эксперт оценил успешный пуск ракеты "Авангард" Передвижной ракетный комплекс «Авангард» (также в период разработки именуемый «Рубеж» и РС-26) успешно прошёл свой тестовый запуск. Для проведения испытательного мероприятия Президент Российской Федерации лично прибыл в НЦУ обороной РФ…
В США испытывают стелс-самолеты нового поколения В США испытывают стелс-самолеты нового поколения Экспериментальные беспилотники без движущихся аэродинамических поверхностей, успешно испытанные в США и Великобритании, могут стать основой для стелс-самолетов нового типа, которые могут появиться на вооружении у Соединенных Штатов Америки в середине…
Тема дня
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии

Очень часто мы слышим о том, как в европейских странах все живут прекрасно и счастливо. У всех хвата...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.