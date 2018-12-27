В Белоруссии сформировали первую IT-роту

Вооруженные силы Республики Беларусь обзавелись первой ротой информационных технологий. Так называемая IT-рота образована на базе Военной академии Белоруссии, а первыми членами нового подразделения стали четыре десятка человек.
О создании первой в республике IT-роты сообщили официальные представители Министерства обороны Республики Беларусь.
Ранее, напомним, начальник военного ведомства Беларуси Андрей Равков говорил, что в стране будет сформирована особая рота, основной задачей которой станет обеспечение информационной безопасности. Летом 2018-го белорусское министерство обороны сообщило, что специальная рота будет укомплектована к концу года.
"Основная цель формирования нового подразделения — повышение уровня эффективности войск путем максимального применения имеющегося в стране интеллектуального потенциала. Привлечение специалистов в области информационных технологий и разработчиков программного обеспечения позволит реализовать эту задачу оптимальным образом", — говорят представители МО Белоруссии.
Вчера, как отметили белорусские военные, была официально открыта компьютерная аудитория IT-роты — здесь военнослужащие новой армейской структуры будут выполнять свои "боевые" задачи.
Среди проектов, которыми занимается Военная академия Белоруссии, на базе которой сформирована новая рота, есть инициативы, связанные с моделированием военных действий, а также проекты в области навигации и систем радиолокации и управления.
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