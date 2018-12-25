Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, заявил, что взаимоотношения между Москвой и Минском крайне важны. Он отметил, что РФ является ключевым внешним партнером Беларуси.
Как подчеркнул Лукашенко, отношения двух стран "строятся на системной и, самое главное, плановой основе", передает Российская Газета.
В то же время Лукашенко выразил беспокойство, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские". Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на возникающие иногда проблемные вопросы, Россия и Беларусь остаются братскими государствами. Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что у лидеров стран в скором времени будет возможность обговорить все сложные моменты.
Напомним, 25 декабря Лукашенко прибудет в Россию, где у него состоится встреча с российским коллегой. Главы государств подведут итоги взаимодействия в 2018 году и наметят направления развития отношений в торгово-экономической сфере.
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