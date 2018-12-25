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Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии

Вторник, 25 Декабря 2018 08:31
Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, заявил, что взаимоотношения между Москвой и Минском крайне важны. Он отметил, что РФ является ключевым внешним партнером Беларуси.

 

Как подчеркнул Лукашенко, отношения двух стран "строятся на системной и, самое главное, плановой основе", передает Российская Газета.

 

В то же время Лукашенко выразил беспокойство, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские". Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на возникающие иногда проблемные вопросы, Россия и Беларусь остаются братскими государствами. Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что у лидеров стран в скором времени будет возможность обговорить все сложные моменты.

 

Напомним, 25 декабря Лукашенко прибудет в Россию, где у него состоится встреча с российским коллегой. Главы государств подведут итоги взаимодействия в 2018 году и наметят направления развития отношений в торгово-экономической сфере.

 

Беларусь несет финансовые потери из-за предстоящего роста стоимости российской нефти и уменьшения экспортных пошлин на нефтепроукты. Нефтяной налоговый маневр станет главной темой сегодняшних переговоров.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лукашенко
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