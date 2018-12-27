В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами

Фото из открытых источников

В Российской Федерации разрабатывается беспилотный боевой модуль, предназначенный для поражения воздушных целей — модификация артустановки "Самум". Представители Подольского электромеханического завода, на мощностях которого создается новая установка, говорят, что она может уничтожать в том числе и некоторые типы беспилотных летательных аппаратов.

"Наш беспилотный модуль может поражать в том числе и низколетящие дроны", — заявил Умахан Умаханов, генеральный конструктор Подольского электромеханического завода, рассказывая о развитии программы "Самум".

Артустановка, как уточнил генконструктор, предназначена для защиты важных объектов от штурмовой авиации, тактических истребителей и вертолетов, а также от дронов, рассчитанных на применение на малых и предельно малых высотах.

"Дистанционно-управляемый модуль, разработкой которого мы занимаемся, можно устанавливать на любые платформы, в том числе и самодвижущиеся. Это могут быть корабли, бронетехника, и так далее. Сроки создания беспилотной артиллерийской установки зависят от получения реальных заказов, а пока что мы работаем в инициативном режиме", — говорит Умаханов.

Если ПЭМЗ получит заказ от Министерства обороны России или иностранного заказчика, то цикл разработки беспилотной артустановки будет ускорен и для начала серийного производства потребуются два-три года.