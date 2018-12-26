Компания Samsung разрабатывает собственный дрон

Южнокорейская компания Samsung стала первым производителем смартфонов, который задумался о создании квадрокоптера. Кроме первенства в производстве подобного устройства, южнокорейский дрон станет первым в мире трансформируемым беспилотным мультикоптером.
Прорывная технология недавно получила патент на производство, что говорит о больших планах компании по расширению предлагаемой продукции и охвату рынка. Дрон-трансформер станет гаджетом линейки Galaxy.
Аппарат оснащен большим количеством сверхчувствительных измерительных приборов, помимо камеры квадрокоптер содержит гироскоп, измеритель температуры, ультрафиолета, ультразвука, света, компас и барометр. Судя по описанию Samsung представят на рынок идеальное шпионское оборудование.
Дрон будет трансформироваться за счет возможности сложить крылья внутрь корпуса. Рычаг, фиксирующий ротор также разворачивается и складывается к корпусу аппарата. Сам корпус включает в себя два отсека, которые складываясь образуют переносной блок.
Представитель пресс-службы компании Samsung утверждает, что устройства будет управляемо с помощью джойстика, а также телефона, планшета или любого электронного бытового устройства. Когда именно мир увидит новое чудо техники, производителем не уточнялось.
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