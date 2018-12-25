В США испытывают стелс-самолеты нового поколения

Фото из открытых источников

Экспериментальные беспилотники без движущихся аэродинамических поверхностей, успешно испытанные в США и Великобритании, могут стать основой для стелс-самолетов нового типа, которые могут появиться на вооружении у Соединенных Штатов Америки в середине следующей декады.

Такой вывод сделали редакторы американского военно-аналитического издания National Interest, обратившие внимание на последние достижения авиаиндустрии.

Речь идет о новом типе стелс-аппаратов, лишенных движущихся аэродинамических поверхностей управления. Такая концепция, как отмечают специалисты, позволяет снизить радарную заметность самолета в несколько раз за счет отказа от рулевых поверхностей на крыльях и киле.

"Вместо флаперонов, элеронов, а также других конструкций, составляющих механизацию крыла, можно использовать рециркуляцию воздуха. Регулируя воздушные потоки, пропускаемые через специальные системы летательного аппарата, можно управлять самолетом более эффективно, чем при помощи механизации крыла. Плюс, подобные технологии снизят радиолокационную заметность боевой техники, что очень важно для военных", — пишут эксперты NI.

Отказ от движущихся аэродинамических частей серьезно заинтересовал военных США. Если соответствующие технологии будут доведены до готового к использованию вида, то уже в середине следующего десятилетия мы увидим настоящую авиационную революцию, итогом которой станут, например, принципиально новые стелс-самолеты и БПЛА.