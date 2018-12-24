В Китае успешно протестировали беспилотник из композитных материалов

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Инженеры Китайской авиастроительной корпорации (AVIC) сообщили об успешном завершении первого тестового полета беспилотного летательного аппарата Yi long I-D. По данным информагентства "Синьхуа", речь идет о перспективном многофункциональном БПЛА, который полностью изготовлен из современных композитных материалов.

Оторвавшись от взлетно-посадочной полосы полигона, расположенного на западе Китая, беспилотник серии "Илун" провел в воздухе около тридцати минут, а затем осуществил благополучную посадку. Тестовый полет был произведен двадцать третьего декабря.

Других деталей об испытаниях аппарата нет, но известно, что на проект Yi long I-D возлагаются большие надежды — новый БПЛА серии "Птеродактиль" стал первым китайским аппаратом такого класса, полностью состоящим из композитов.

Компетентные западные эксперты предполагают, что беспилотник, о котором идет речь, будет использоваться Поднебесной в основном в военных целях — например, для проведения воздушной разведки.

Конкретных тактико-технических характеристик аппарата, впрочем, пока что нет в открытом доступе.

Кое-что, однако, известно — например, размах крыльев аппарата превышает двадцать метров, практический потолок его полета составляет девять тысяч метров, а время пребывания в воздухе без дозаправки равняется двадцати часам.