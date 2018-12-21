CNBC: Россия успешно протестировала гиперзвуковую ракету "Циркон"

Российские военные осуществили еще один успешный тестовый запуск новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", способной уничтожать авианосцы США. Об очередном испытании оружия, против которого у Пентагона до сих пор нет эффективной защиты, сообщает американский канал CNBC.
Согласно информации, полученной от разведки США, последний запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" был произведен десятого декабря.
Тестовая ракета продемонстрировала скорость, в восемь раз превышающую скорость звука, то есть, это по-настоящему гиперзвуковое оружие, которое не оставляет шансов кораблям США и НАТО.
"По нашим данным, российские военные будут использовать ракеты "Циркон" в качестве оружия двойного назначения, то есть, с их помощью можно атаковать как морские цели, так и наземные. Россия, кажется, довольно далеко продвинулась в создании гиперзвуковых ракет — проект "Циркон", в частности, был доведен до стадии устойчивого полета, при которой можно говорить о скором принятии перспективного оружия на вооружение", — говорят в американской разведке.
Предполагаются, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" поступят на вооружение войск РФ в 2022 году. Учитывая эту перспективу, в США в значительной степени ускорили собственные проекты, направленные на создание гиперзвукового оружия. В общем, новая гонка вооружений, судя по всему, идет полным ходом.
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