CNBC: Россия успешно протестировала гиперзвуковую ракету "Циркон"

Фото из открытых источников

Российские военные осуществили еще один успешный тестовый запуск новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", способной уничтожать авианосцы США. Об очередном испытании оружия, против которого у Пентагона до сих пор нет эффективной защиты, сообщает американский канал CNBC.

Согласно информации, полученной от разведки США, последний запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" был произведен десятого декабря.

Тестовая ракета продемонстрировала скорость, в восемь раз превышающую скорость звука, то есть, это по-настоящему гиперзвуковое оружие, которое не оставляет шансов кораблям США и НАТО.

"По нашим данным, российские военные будут использовать ракеты "Циркон" в качестве оружия двойного назначения, то есть, с их помощью можно атаковать как морские цели, так и наземные. Россия, кажется, довольно далеко продвинулась в создании гиперзвуковых ракет — проект "Циркон", в частности, был доведен до стадии устойчивого полета, при которой можно говорить о скором принятии перспективного оружия на вооружение", — говорят в американской разведке.

Предполагаются, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" поступят на вооружение войск РФ в 2022 году. Учитывая эту перспективу, в США в значительной степени ускорили собственные проекты, направленные на создание гиперзвукового оружия. В общем, новая гонка вооружений, судя по всему, идет полным ходом.