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Гиперзвуковой "Кинжал" РФ обнуляет всю программу защиты США

Вторник, 18 Декабря 2018 13:24
Гиперзвуковой &quot;Кинжал&quot; РФ обнуляет всю программу защиты США Фото из открытых источников

Эксперты Счетной палаты США признали, что новейшее гиперзвуковое оружие, имеющееся у Российской Федерации и Китая, не оставляет шансов оборонительным системам, стоящим на вооружении американской армии.

 

Комментируя это, военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что такие перспективные виды гиперзвукового вооружения, как ракеты "Кинжал", позволяют говорить о тотальном превосходстве российского оружия над американскими системами противовоздушной и противоракетной обороны.

 

"Управляемый гиперзвук (а комплексы "Кинжал" относятся именно к такому оружию) фактически обнуляет программы ПВО и ПРО, существующие в Соединенных Штатах Америки. В Вашингтоне, как видим, теперь четко осознают это, поэтому России следует ждать каких-то решительных действий со стороны США, направленных на исправление сложившегося положения", — цитирует военного эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

В США, по словам Леонкова, ведутся работы над гиперзвуковым оружием с 2008 года. Однако у американцев до сих пор нет сколько-нибудь реальных успехов в этой области, то есть, мы видим серьезное технологическое отставание со стороны США.

 

В РФ, тем временем, уже есть не только гиперзвуковые ракеты "Кинжал", но и перспективные противокорабельные ракеты "Циркон", гиперзвуковой баллистический планирующий блок "Авангард", а также ракеты воздушного базирования Х-32.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Оружие
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