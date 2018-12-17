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Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет

Понедельник, 17 Декабря 2018 09:59
Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет Фото из открытых источников

Единственный в составе украинских Военно-морских сил ракетный катер "Прилуки" (бортовой номер P153) лишился основ своего вооружения — с корабля сняли пусковые контейнеры КТ-97М, предназначенные для запуска противокорабельных ракет П-15М "Термит".

 

Фотография ракетного катера "Прилуки" без ракет появилась накануне на страницах "Украинского военного портала".

 

Предполагается, что судно получит новые пусковые контейнеры для противокорабельных ракет "Нептун". Эти ракеты, по данным агентства РИА Новости, производятся украинским военно-промышленным комплексом на базе систем, которые лежат в основе советских и российских ракет Х-35. Вот только в отличие от последних, украинские ракеты "Нептун" до сих пор не были подвергнуты государственным испытаниям.

 

Сейчас, когда ракетный катер "Прилуки" остался без ракет, государственная безопасность Украины, очевидно, оказалась особенно уязвимой. Эксперты говорят, что этим фактом могут воспользоваться коварные враги, которые днем и ночью придумывают ужасные провокации, направленные против Киева.

 

Ракетный катер "Прилуки" был спущен на воду в 1980 году, а частью ВМС Украины корабль стал в 1996 году. Ракеты для пусковых установок КТ-97М (ими, напомним, катер был оборудован до самого недавнего времени) остались на территории Крыма после присоединения последнего к РФ, так что причина смены пусковых установок кроется именно здесь.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости ВМС Украины
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