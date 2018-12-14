Украина создаст аналог российского комплекса "Искандер-М"

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Украинский военно-промышленный комплекс в состоянии произвести не только тюнинг-версии старых советских танков, но и новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы.

В этом, как сообщают "Украинские национальные новости", попытался убедить общественность Валентин Петров, начальник службы по вопросам информационной безопасности, существующей при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Петрова, в Незалежной полным ходом идет разработка новых ОТРК, а также иных ракетных систем. Каких конкретно — Петров не сообщил.

Само-собой, что никаких характеристик грядущего украинского ОТРК Петров тоже не уточнил. Это в целом характерная тактика для украинского ВПК — объявить что-нибудь в стиле: "Украина разрабатывает Звезду Смерти" и не уточнить никаких деталей (а потом и вовсе заявить, что имелся в виду новый комбайн для сбора арбузов).

Комментируя новость, эксперты отмечают, что последней разработкой украинского военно-промышленного комплекса в направлении ОТРК был комплекс "Гром", заявленные характеристики которого заставляли вспомнить российскую систему "Искандер".

Проект "Гром", впрочем, так и не был доведен до сколько-нибудь готового вида — разработчик оружия, конструкторское бюро "Южное", представил макет оперативно-тактического ракетного комплекса, но и все на этом — после демонстрации макета дело заглохло.