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Украина создаст аналог российского комплекса "Искандер-М"

Пятница, 14 Декабря 2018 15:14
Украина создаст аналог российского комплекса &quot;Искандер-М&quot; Фото из открытых источников

Украинский военно-промышленный комплекс в состоянии произвести не только тюнинг-версии старых советских танков, но и новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы.

 

В этом, как сообщают "Украинские национальные новости", попытался убедить общественность Валентин Петров, начальник службы по вопросам информационной безопасности, существующей при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

 

По словам Петрова, в Незалежной полным ходом идет разработка новых ОТРК, а также иных ракетных систем. Каких конкретно — Петров не сообщил.

 

Само-собой, что никаких характеристик грядущего украинского ОТРК Петров тоже не уточнил. Это в целом характерная тактика для украинского ВПК — объявить что-нибудь в стиле: "Украина разрабатывает Звезду Смерти" и не уточнить никаких деталей (а потом и вовсе заявить, что имелся в виду новый комбайн для сбора арбузов).

 

Комментируя новость, эксперты отмечают, что последней разработкой украинского военно-промышленного комплекса в направлении ОТРК был комплекс "Гром", заявленные характеристики которого заставляли вспомнить российскую систему "Искандер".

 

Проект "Гром", впрочем, так и не был доведен до сколько-нибудь готового вида — разработчик оружия, конструкторское бюро "Южное", представил макет оперативно-тактического ракетного комплекса, но и все на этом — после демонстрации макета дело заглохло.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Украина
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