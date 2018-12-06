Истребитель Су-57 получит супероружие

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Новейший отечественный истребитель пятого поколения Су-57 получит гиперзвуковые ракеты, аналогичные перспективным ракетам "Кинжал". Такая информация была получена от источника в авиастроительной индустрии.

По его данным, комплектация истребителей Су-57 гиперзвуковым вооружением предусмотрена действующей государственной программой вооружения — до 2027-го года истребитель должен получить ракеты, характеристики которых в целом соответствуют характеристикам ракет "Кинжал".

Гиперзвуковые ракеты для Су-57, при этом, будут несколько менее габаритными, чем "Кинжал", и благодаря этому смогут размещаться внутри фюзеляжа самолета.

О конкретных характеристиках разрабатываемых ракет ничего не сообщается. Срок принятия новых ракет на вооружение тоже не уточняется.

Су-57 — новейший российский истребитель, совершивший первый полет в 2010 году. На данный момент серийное производство Су-57 не запущено — Министерство обороны Российской Федерации планирует закупить всего двенадцать таких машин в обозримом будущем. Этот факт позволяет зарубежным экспертам называть Су-57 "истребителем для пропаганды, а не для армии".