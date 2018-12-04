В США считают российский истребитель Су-57 "декоративным"

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В обозримом будущем российские военные будут получать слишком незначительные количества новейших истребителей пятого поколения Су-57, и, соответственно, самолет не будет играть сколько-нибудь реальную роль в военной доктрине России. Так уверены эксперты американского военно-аналитического издания The National Interest.

"Крутая фотосессия с новеньким истребителем — это, конечно, очень эффектно, но такие меры не смогут исправить экономический спад, из-за которого Москва не может поставить Су-57 в войска в необходимом количестве. Этот самолет может стать звездной СМИ, но он не изменит военную доктрину Российской Федерации", — пишут американские эксперты.

Едкая реакция американцев спровоцирована, очевидно, видеороликом, который не так давно опубликовало Министерство обороны Российской Федерации — на видео (смотрите ниже) запечатлены четыре истребителя Су-57, выполняющие эффектные фигуры высшего пилотажа.

Первый полет Су-57 состоялся в 2010 году, однако серийный выпуск истребителей до сих пор не налажен — в ближайшие годы отечественные военные получат всего дюжину новейших самолетов.