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СМИ назвали три самые желанные военные разработки России

Пятница, 28 Сентября 2018 10:09
СМИ назвали три самые желанные военные разработки России Фото из открытых источников

Самые желанные технологии из сегмента вооружений, которыми обладает Российская Федерация, перечислили китайские военные эксперты на страницах издания Jinri Toutiao.

 

Россия, как пишут китайские военные эксперты, является одним из признанных лидеров в сфере производства высокотехнологичного оружия. Однако в некоторых технологиях вооружения Россия преуспела особенно заметно. Китайское издание называет три таких технологии.

 

Это, в частности, атомные субмарины. Еще со времен СССР у России просто нет конкурентов в строительстве военных атомных подводных лодок.

 

"Подводные лодки типа 955 "Борей", водоизмещение которых составляет двадцать четыре тысячи тонн, производят всего сто восемь децибел шума. Это невероятно низкий уровень шума для таких грозных подводных монстров, так что технологии, которыми пользуются в РФ при строительстве субмарин, действительно поражают", — пишет китайский журнал.

 

Кроме субмарин, китайцев впечатляет ракетный комплекс "Сармат", а также российские авиадвигатели. Эти военные разработки России, как отметили эксперты из КНР, в значительной степени опережают свое время.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости вооружения
 
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