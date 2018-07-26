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Мотивы неизвестны: На Тайланде создают сверхмалую подлодку

Четверг, 26 Июля 2018 11:26
Мотивы неизвестны: На Тайланде создают сверхмалую подлодку Фото из открытых источников

Руководство Таиланда одобрило проект, в рамках которого будет создаваться сверхмалая субмарина для национальных военно-морских сил. По данным издания Bangkok Post, тайские власти уже выделили на проект около шести миллионов американских долларов.

 

Предполагается, что проектирование подводного корабля будет завершено в течение четырех лет. Проект, итогом которого станет сверхмалая подводная лодка, получил название "Чалаван".

 

Власти Таиланда не уточняют, зачем тайскому флоту вдруг понадобилась сверхмалая подлодка. Эксперты, тем временем, говорят, что обычно такие субмарины используются для транспортировки диверсантов и грузов, а также для тайного проникновения на базы противника. При этом, мини-подлодки могут применяться и в мирных целях — например, для проведения сложных спасательных операций.

 

После того, как субмарину "Чалаван" спроектируют, власти намерены выделить на ее строительство один миллиард тайских бат. Это, если что, около тридцати миллионов долларов США.

 

Предполагается, что водоизмещение тайской подводной лодки сверхмалого класса составит от ста пятидесяти до трехсот тонн. Скорость будет в пределах десяти узлов, а запас хода составит не менее трех сотен миль.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Подводная лодка
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