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Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции

Среда, 25 Июля 2018 12:12
Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Фото из открытых источников

Американские конгрессмены наложили запрет на поставки новейших истребителей пятого поколения F-35 в Турцию. Соответствующий контракт, который Турция уже успела оплатить, был отложен до "лучших времен", то есть, до улучшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

 

Ранее, напомним, начальник американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис настаивал на необходимости сохранения контракта — Соединенные Штаты Америки, по словам министра обороны, должны были продать Турции F-35 хотя бы для того, чтобы еще в большей степени не ухудшать и так серьезно подорванные отношения между странами.

 

По данным СМИ США, Турция планировала закупить от пятидесяти до семидесяти пяти новейших американских истребителей, однако в перспективе контракт мог быть расширен до ста или даже ста двадцати машин.

 

Но теперь, после того, как Турция закупила у России системы ПВО С-400, Вашингтон не будет продавать Анкаре свои истребители. Согласно официальной формулировке, системы С-400 могут представлять угрозу для членов НАТО, поэтому руководству Турции следует "задуматься о своем поведении".

 

Эксперты говорят, что теперь, после отказа США от поставок F-35 Турции, последняя может приобрести партию российских истребителей Су-57. Посмотрим, как на это отреагирует Америка.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости F35
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