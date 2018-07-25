Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции

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Американские конгрессмены наложили запрет на поставки новейших истребителей пятого поколения F-35 в Турцию. Соответствующий контракт, который Турция уже успела оплатить, был отложен до "лучших времен", то есть, до улучшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Ранее, напомним, начальник американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис настаивал на необходимости сохранения контракта — Соединенные Штаты Америки, по словам министра обороны, должны были продать Турции F-35 хотя бы для того, чтобы еще в большей степени не ухудшать и так серьезно подорванные отношения между странами.

По данным СМИ США, Турция планировала закупить от пятидесяти до семидесяти пяти новейших американских истребителей, однако в перспективе контракт мог быть расширен до ста или даже ста двадцати машин.

Но теперь, после того, как Турция закупила у России системы ПВО С-400, Вашингтон не будет продавать Анкаре свои истребители. Согласно официальной формулировке, системы С-400 могут представлять угрозу для членов НАТО, поэтому руководству Турции следует "задуматься о своем поведении".

Эксперты говорят, что теперь, после отказа США от поставок F-35 Турции, последняя может приобрести партию российских истребителей Су-57. Посмотрим, как на это отреагирует Америка.