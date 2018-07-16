В США приступили к тестированию "убийцы С-400"

Сотрудники исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки готовятся к испытаниям перспективного беспилотника XQ-58A Valkyrie, который в тематической прессе уже называют "убийцей" С-400.
Беспилотным летательным аппаратом, который может нести на борту собственное вооружение, будут комплектовать новейшие американские истребители 5-го поколения F-35.
По данным издания FlightGlobal, осенью этого года ВВС США начнут тестировать XQ-58A Valkyrie в режиме "ведомого" — при таком сценарии применения, управление вооружением беспилотника осуществляется пилотом, который находится в кабине самолета, возглавляющего ударное звено.
Предполагается, что БПЛА XQ-58A Valkyrie, радиус применения которого приближается к пяти тысячам километров, может использоваться в качестве средства для прорыва зон воспрещения доступа. К таким зонам, если что, относятся и эшелонированные системы противовоздушной обороны. Беспилотник, при этом, может получить уникальную систему ИИ, позволяющую машине самостоятельно выбирать цели и сортировать их приоритет. В общем, речь идет о по-настоящему инновационном оружии.
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