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В США приступили к тестированию "убийцы С-400"

Понедельник, 16 Июля 2018 12:11
В США приступили к тестированию &quot;убийцы С-400&quot; Фото из открытых источников

Сотрудники исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки готовятся к испытаниям перспективного беспилотника XQ-58A Valkyrie, который в тематической прессе уже называют "убийцей" С-400.

 

Беспилотным летательным аппаратом, который может нести на борту собственное вооружение, будут комплектовать новейшие американские истребители 5-го поколения F-35.

 

По данным издания FlightGlobal, осенью этого года ВВС США начнут тестировать XQ-58A Valkyrie в режиме "ведомого" — при таком сценарии применения, управление вооружением беспилотника осуществляется пилотом, который находится в кабине самолета, возглавляющего ударное звено.

 

Предполагается, что БПЛА XQ-58A Valkyrie, радиус применения которого приближается к пяти тысячам километров, может использоваться в качестве средства для прорыва зон воспрещения доступа. К таким зонам, если что, относятся и эшелонированные системы противовоздушной обороны. Беспилотник, при этом, может получить уникальную систему ИИ, позволяющую машине самостоятельно выбирать цели и сортировать их приоритет. В общем, речь идет о по-настоящему инновационном оружии.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости беспилотник
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