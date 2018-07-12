Средневысотный беспилотник впервые перелетел через Атлантику

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Средневысотный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, принадлежащий военным Соединенных Штатов Америки, преодолел почти семь тысяч километров воздушного пространства над Атлантическим океаном и достиг Великобритании.

О первом в истории трансатлантическом полете БПЛА такого класса сообщили разработчики аппарата — представители компании General Atomics Aeronautical Systems.

Для того, чтобы преодолеть 6.96 тысяч километров, беспилотному летательному аппарату понадобились двадцать четыре часа и две минуты. Высота полета, при этом, колебалась в пределах трех - восьми тысяч километров.

"MQ-9B SkyGuardian может находиться в воздухе до тридцати пяти часов, что довольно неплохой показатель. Единственное "но" — относительно небольшая скорость аппарата, в крейсерском режиме составляющая всего триста восемьдесят восемь километров в час. Стандартная скорость семьсот сорок седьмого Боинга, для сравнения — восемьсот семьдесят километров в час", — рассказывают представители компании-разработчика.

В данный момент создатели аппарата работают над системой, которая позволит беспилотнику запускать ракеты класса воздух-воздух и воздух-земля.