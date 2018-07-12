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Опубликовано первое изображение европейского истребителя 5-го поколения

Четверг, 12 Июля 2018 10:24
Опубликовано первое изображение европейского истребителя 5-го поколения Фото из открытых источников

Французская авиастроительная компания Dassault Aviation продемонстрировала изображение первого европейского истребителя 5-го поколения. Общий вид новейшей боевой машины показан в завершении видео (смотрите ниже), опубликованного на YouTube.

 

Истребитель пятого поколения, разрабатываемый инженерами Dassault Aviation, должен заменить машины поколения 4++. Речь идет, например, о Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

 

Судя по кадрам из видео, концепция, на которой остановились европейские авиаконструкторы, несколько напоминает ту, на основе которой создается американский истребитель F/A-XX, представляющий собой машину шестого поколения. Сходство, в частности, наблюдается в общей аэродинамической схеме.

 

Передняя часть будущего истребителя от Dassault Aviation позволяет говорить о родстве новой машины с Dassault Rafale. При этом, есть и некоторые существенные отличия, указывающие на принципиальную новизну модели. Эксперты, кроме того, обращают внимание на некоторые особенности фонаря кабины, которые указывают на появление в будущем двухместной версии истребителя.

 

Предполагается, что европейский истребитель пятого поколения станет универсальной платформой, на базе которой будут производиться как пилотируемые, так и беспилотные машины.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости истребитель
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