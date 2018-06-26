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Американская морская пехота потеряла первый F-35

Вторник, 26 Июня 2018 11:42
Американская морская пехота потеряла первый F-35 Фото из открытых источников

Морская пехота Соединенных Штатов Америки все-таки признала окончательную потерю как минимум одного новейшего истребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II. По данным издания Marine Corps Times, дорогостоящая боевая машина пришла в негодность почти два года назад, однако все это время самолет считался потенциально работоспособным.

 

Инцидент, по итогам которого у Корпуса морской пехоты США стало меньше ровно на один истребитель F-35, произошел двадцать седьмого октября 2016-го года — поднявшись в воздух с авиабазы Бофорт, расположенной на территории Северной Каролины, перспективный истребитель пятого поколения загорелся сам по себе.

 

Пилот сумел посадить охваченную огнем машину, однако повреждения, полученные самолетом, оказались более серьезными, чем казалось на первый взгляд.

 

Первоначально подразумевалось, что ремонт самолета обойдется в два миллиона долларов, но более детальный анализ показал, что восстановление истребителя будет слишком дорогим и просто нерентабельным.

 

Теперь подгоревший F-35 Lightning II будет использоваться в качестве музейного экспоната или какого-то тренировочного объекта.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости F35
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