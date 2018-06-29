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Баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВМФ РФ

Пятница, 29 Июня 2018 09:41
Баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВМФ РФ Фото из открытых источников

Испытания, которые с успехом преодолел отечественный ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава", определили судьбу этого грозного оружия — оно было принято на вооружение Военно-морским флотом Российской Федерации.

 

Соответствующую новость распространили ведущие информагентства, ссылающиеся на инсайдеров в оборонной промышленности.

 

По словам осведомленных с ситуацией людей, ключевой причиной принятия "Булавы" на вооружение стала высокая надежность, продемонстрированная баллистической ракетой.

 

Последний успешный запуск ракеты "Булава" был произведен атомной субмариной "Юрий Долгорукий" — подводный крейсер Северного флота осуществил стрельбы из надводного положения двадцать шестого июня, находясь в акватории Баренцева моря. Ракеты были выпущены по полигону "Кура", расположенному на Камчатке.

 

Ракеты типа "Булава" были созданы Московским институтом теплотехники в рамках проекта по вооружению ракетоносцев проекта 955. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава" проводились с 2004-го года и сопровождались целым рядом неудач, которые, однако, теперь позади.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости баллистическая ракета
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