Рассекречен проект шпионской субмарины США

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В американской прессе появились некоторые данные о совершенно секретном проекте Sub 2000, в рамках которого разрабатывается перспективная разведывательная подводная лодка, способная изменить вектор развития подводного флота США.

По данным издания Popular Mechanics, секретная субмарина Sub 2000 представляет собой нечто принципиально новое, как для американского подводного флота. Подводная лодка, в частности, основана на интересной двухкорпусной концепции, а также отличается относительно небольшими размерами и "плоской" формой.

"Проект задумывался как типичная ударная подлодка, но по мере развития он трансформировался в нечто совершенно другое — конфигурация подводной лодки позволяет использовать ее для проведения разведывательных операций. Такая субмарина может незаметно залегать на морском дне в непосредственной близости от побережья вероятного противника и, например, перехватывать радиосигналы", — отмечают специалисты.

Sub 2000 способна нести на борту несколько многоцелевых подводных беспилотных аппаратов, то есть, субмарины этого проекта могут в конце концов заменить американские подводные лодки 2-го поколения USS Parche.