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Америка уже наметила цели на территории Крыма

Среда, 20 Июня 2018 13:48
Америка уже наметила цели на территории Крыма Фото из открытых источников

Принадлежащие Соединенным Штатам Америки разведывательные летательные аппараты осуществили несколько длительных полетов у самых границ Российской Федерации, чем вызвали определенную тревогу у компетентных специалистов.

 

Которые сообщили, что американские патрульные самолеты и беспилотные аппараты активизировались у черноморских границ России, то есть, в районе Крымского полуострова и Краснодарского края.

 

Согласно уточненным данным, недалеко от Крыма были замечены, в частности, противолодочный самолет P-8A Poseidon, принадлежащий военно-морским силам США, а также американский беспилотник 4B Global Hawk, используемый для разведки и наблюдения.

 

Полеты, осуществленные американцами у самых берегов Крыма, не остались незамеченными не только для отечественных систем ПВО, но и для западных мониторинговых структур.

 

Последние подтвердили, что речь идет о многочасовых полетах, которые свидетельствуют о проведении каких-то разведывательных мероприятий.

 

Если, например, проанализировать полет беспилотника 4B Global Hawk, то видно, что он был запущен утром семнадцатого июня с авиабазы Североатлантического Альянса, расположенной на острове Сигонелла, что на территории Италии.

 

Беспилотный летательный аппарат был зафиксирован над линией разграничения на Донбассе, а также недалеко от южного крымского побережья. Плюс, беспилотник фиксировался в районе побережья Краснодарского края.

 

Тот факт, что беспилотник Соединенных Штатов не вторгался в воздушное пространство РФ, не должен сбивать с толку — особенность этого аппарата заключается в том, что он может выполнять "глубокую" разведку территории вероятного противника.

 

То есть, находясь над международными водами Черного моря, американский БПЛА может сканировать важную оборонительную инфраструктуру Севастополя.

 

О чем все это говорит? Отечественные военные эксперты уверены, что активизация авиации НАТО у берегов Крыма не сулит России ничего хорошего — американцы, очевидно, составляют карту объектов, которые следует уничтожить в первую очередь в случае начала реального военного конфликта с Россией.

 

Российские самолеты, как необходимо отметить, несколько раз поднимались для перехвата самолетов и беспилотников США, однако последние не нарушали границ РФ, поэтому реальных оснований для их уничтожения не было.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Крым США
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