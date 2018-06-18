Названы потенциальные последствия ядерного удара Трампа

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Если американский президент Дональд Трамп продолжит размахивать своей "ядерной дубиной" и приближать начало глобального конфликта, который будет осуществляться с применением оружия массового поражения, то жители США в итоге пострадают вне зависимости от того, будет ли нанесен ядерный удар по Америке.

Просто потому, что обмен ядерными ударами приведет к до такой степени катастрофическим экологическим последствиям, что Соединенные Штаты Америки в любом случае станут жертвой "ответного удара окружающей среды".

В общем, если в один не очень прекрасный для всего человечества день Дональд Трамп все-таки ткнет пальцем в "ядерную кнопку", то тем самым он подпишет смертный приговор для как минимум пяти миллионов жителей США.

Потому что именно такую цену, как подсчитали американские же ученые, заплатит Америка за начало ядерного конфликта.

И это, повторимся, цена за осуществленный Штатами ядерный удар, на который никто не ответит аналогичной мерой.

Такой сценарий, как уверены некоторые компетентные специалисты, является вполне вероятным — обычно считается, что если одна из противоборствующих сторон нанесет по другой ядерный удар, то автоматически получит "ответку", но это не всегда так — в ядерной войне можно и "победить". В кавычках, потому что победа будет весьма горькой.

Но это, если уж говорить объективно, довольно маловероятный сценарий. Гораздо более правдоподобно выглядит вариант развития ядерной войны, при котором стороны все-таки обменяются ядерными ударами и уничтожат десятки и сотни миллионов людей, а также сделают непригодной для нормальной жизни очень значительные территории.

Тут, кстати говоря, тоже никуда не деться от "ответного экологического удара", который убьет еще огромное количество людей.

Да, ядерная война — это довольно неприятная штука, поэтому по возможности старайтесь ее не допускать. Так следовало бы писать в кратком справочнике президента, который, очевидно, забыли выдать Дональду Трампу.

Угроза ядерной воны, тем временем, не только никуда не девается, но и постепенно усиливается.

А учитывая фактор всегда стреляющего оружия, присутствующего на сцене, начало ядерной войны является лишь делом времени.

Такие вот безрадостные прогнозы делают ученые, призывающие граждан инвестировать не в биткоин, а в консервы, крупы, а также разнообразные товары для выживания в условиях постапокалипсиса.