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Эксперты ожидают еще большего падения цены биткоина‍

Понедельник, 18 Июня 2018 11:54
Эксперты ожидают еще большего падения цены биткоина‍ Фото из открытых источников

Если курс биткоина упадет ниже "критической отметки", которой считается шесть тысяч долларов, то самую популярную криптовалюту ждет стремительное обесценивание — уверены эксперты, заявление которых приводит информационный портал inforeactor.ru.

 

На данный момент курс биткоина опустился ниже шести с половиной тысяч американских долларов за одну единицу криптовалюты — это, как считают аналитики, весьма опасное снижение, указывающее на скорую "смерть" биткоина.

 

Курс биткоина, напомним, начал стремительно снижаться на прошлой неделе, после того, как в Сети появилась информация о кибератаке на южнокорейскую криптовалютную биржу. Впрочем, связь атаки на биржу с падением курса является "притянутой за уши", так как речь идет о бирже с довольно низкими объемами.

 

В общем, истинные причины падения стоимости биткоина являются более глубинными и недоступными для понимания простыми обывателями. Стоит лишь отметить, что в смерти биткоина заинтересованы влиятельные финансовые институты, которые видят в криптовалютах угрозу для своего существования. Соответственно, против биткоина и других цифровых денег постоянно проводятся масштабные информационные кампании.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости биткоин
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