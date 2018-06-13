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А что если завтра война? Кто и как сможет победить США?

Среда, 13 Июня 2018 13:29
А что если завтра война? Кто и как сможет победить США? Фото из открытых источников

Непростая геополитическая ситуация, установившаяся в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, может привести к резкому обострению, которое повлечет за собой активные боевые действия. Эксперты, рассуждающие над перспективами такого сценария, попытались представить, как будут развиваться события в случае конфликта между Китаем и Вьетнамом.

 

Такого рода конфликт, если что, может вспыхнуть в любой момент на почве территориальных споров — Пекин и Ханой (а также другие азиатские игроки, но эти в первую очередь) претендуют, например, на спорный архипелаг Спратли. Понятно, что если здесь начнется заварушка, то не обойдется и без Соединенных Штатов Америки, которые будут оказывать всестороннюю поддержку армии Вьетнама.

 

Поддержка ей действительно понадобится — несмотря на наличие весьма современной техники (одни только российские истребители Су-30МК2, закупленные Ханоем у "Рособоронэкспорта", стоят многого), тягаться в военной сфере с Китаем Вьетнам не сможет от слова вообще. Сам по себе. А вот если в конфликт вмешаются Штаты (а они вмешаются), то мировая общественность будет наблюдать за весьма интересным и непредсказуемым спектаклем.

 

Почему непредсказуемым? Потому что конфликт с применением самых современных оружейных систем США и Китая будет первым подобным — сравнивать его просто не с чем.

 

Итак, у Вьетнама есть маневренные Су-30МК2 (двенадцать единиц), пятьдесят относительно новых истребителей-бомбардировщиков Су-22М3/4/УМ3К, а также быстрые противокорабельные ракеты Х-31А "Криптон" (сорок восемь штук на эскадрилью). Кроме "Криптонов", Су-22М3/4/УМ3К могут нести "умные" ПКР Х-59МК, а также другие дозвуковые ракеты.

 

Все это позволяет предположить, что китайским боевым соединениям придется несладко.

 

У китайцев, впрочем, есть свои "тузы в рукавах". Даже если вьетнамские силы получат поддержку со стороны США (в виде, например, бомбардировщиков B-52H), китайцы могут задействовать такие передовые образцы вооружения, как беспилотник "Dark Sword", созданный авиастроительной корпорацией AVIC.

 

Об этом БПЛА известно довольно немного, но те данные, которые есть в открытом доступе, просто поражают вооружение — беспилотник может применяться для масштабных ударных операций на сверхзвуковых скоростях, не оставляя шансов силам США. У Штатов, кстати говоря, просто нет аналогов такого вооружения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги США война
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