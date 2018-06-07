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СМИ узнали о созданном в Китае секретном сверхзвуковом беспилотнике

Четверг, 07 Июня 2018 12:59
СМИ узнали о созданном в Китае секретном сверхзвуковом беспилотнике Фото из открытых источников

Беспилотный сверхзвуковой летательный аппарат "Темный меч", созданный инженерами Китайской Народной Республики, представляет собой невероятно грозное оружие — пишет американское издание The Drive, у которого появились подробности об уникальном БПЛА.

 

Китайский беспилотник разрабатывается в рамках секретного проекта, однако это не помешало фотографиям чудо-машины появиться в открытом доступе. Кроме того, в Сеть просочились некоторые данные о технических характеристиках беспилотного самолета.

 

Известно, например, что в ходе недавних испытаний, беспилотник разогнался до двух Махов — это довольно внушительный показатель, как для техники такого класса. У США, например, нет ударных беспилотников, которые могут достигать таких скоростей.

 

Аппарат "Темный меч", при этом, создан с учетом всех самых актуальных тенденций — он, в частности, практически незаметен для систем ПВО. "Это потрясающий беспилотник — он невероятно быстрый и маневренный, может нести массу эффективного вооружения, плюс, незаметен для радаров. У США нет ничего подобного", — говорят американские эксперты.

 

Предполагается, что серийное производство "Темного меча" стартует в Китае в самое ближайшее время.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости беспилотник
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