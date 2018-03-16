В Китае стартовали крупнейшие учения морской пехоты

На территории Китайской Народной Республики стартовали масштабные трансрегиональные учения морской пехоты — сообщает издание Global Times, отмечая, что военные маневры, осуществляемые Народно-освободительной армией Китая, являются крупнейшими в своем роде.
В учениях китайской морской пехоты, согласно открытым данным, принимают участие не менее десяти тысяч военнослужащих НОАК. Масштаб учений, соответственно, поражает воображение.
"Десять с лишним тысяч военнослужащих китайской армии уже преодолели несколько тысяч километров пути, прибыв на тренировочные полигоны, расположенные в провинциях Шаньдун (восток Поднебесной) и Юньнань (юго-запад)", — сообщают китайские источники.
В рекордно масштабных учениях задействованы, само-собой, не только люди, но и самая разнообразная техника. Это, в частности, морской, воздушный и железнодорожный транспорт. План учений морской пехоты предусматривает выполнение трех десятков задач в условиях разной местности.
Численность китайской морской пехоты, как сообщали средства массовой информации Поднебесной в прошлой году, должна была быть увеличена с двадцати до ста тысяч бойцов.
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