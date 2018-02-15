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Кровавая бойня на Донбассе - украинские "морпехи" расстреляли своих

Четверг, 15 Февраля 2018 15:12
Кровавая бойня на Донбассе - украинские &quot;морпехи&quot; расстреляли своих Фото из открытых источников

У украинских карателей новые потери. И опять - от рук сослуживцев. Сегодня стало известно об одном из самых масштабных побоищ, совершенных ими за время АТО - двое морских пехотинцев расстреляли четверых собственных сослуживцев прямо на съемной квартире, в частном доме, где они проживали в районе Широкино.

 

Трупы четверых  военнослужащих  из  воинской части А-2802 - отдельной бригады морской пехоты с постоянным местом дислокации в Николаеве). были обнаружены сегодня утром в частном доме. Все они были расстреляны в упор из автоматического оружия. Подозрение сразу же пало на "своих", и. как выяснилось, не напрасно. Военная прокуратура уже доложила о раскрытии преступления. Вот что заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган:

 

"На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, – признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки). После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также допросы, в ходе которых последние дали признательные показания об обстоятельствах убийства." 

 

Как стало известно, причиной убийства стали широко распространенные в украинской армии (в том числе и в "зоне АТО"), неуставные взаимоотношения. или, попросту говоря, дедовщина. О том, что преступление было совершено не спонтанно, а было подготовленным и продуманным, свидетельствует то, что убийцы готовились скрыть его следы, взорвав дом с покойниками ко всем чертям. Сколько при этом могло бы пострадать мирных жителей. их совершенно не беспокоило - зато гибель сослуживцев они вполне могли бы списать на "диверсию".

 

Огромные цифры небоевых потерь украинской армии в так называемом "АТО" тщательно замалчиваются и фальсифицируются, и, тем не менее, периодически становятся достоянием гласности. По данным той же военной прокуратуры, за прошедшие несколько лет они составляют тысячи человек, из которых - не одна сотня погибших от рук собственных сослуживцев. Однако, это еще не самая большая проблема Украины - гораздо страшнее то. что десятки тысяч свихнувшихся карателей. возвращаясь по домам, превращаются для нее в "мину замедленного действия".

 

 По подсчетам военных психологов "ннэзалэжной", как минимум,  около сорока тысяч "ветеранов АТО" нуждаются в психологической реабилитации. Большинство из них  - это психически нездоровые люди, обученные убивать, и получающие от этого удовольствие. Что делает по этому поводу Министерство обороны Украины? Таковое недавно внесло "огромный" вклад в решение проблемы карателей с посттравматическим синдромом - издало  "психологический советчик": "Я повернувся". 

 

В "методичке" сосредоточены советы родным и близким "хероев", вроде: "Не подходите сзади, даже если хотите обнять его. Лучше приближайтесь сбоку или спереди.", "Не появляйтесь перед ним внезапно в непосредственной близости", и тому подобные, которые собраны в "Правила поведения с участником боевых действий". Что ж, если учесть те преступления, которые АТОшники совершают регулярно, то рекомендации относиться к ним как к сумасшедшим или диким зверям - вполне уместны. 

Александр Неукропный специально для Planet Today                       

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина война на Донбассе ВСУ расстрел

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